Минниханов выделил 70 млн рублей на проектирование нового корпуса горбольницы №5 в Челнах

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал просьбу мэра Челнов Наиля Магдеева и выделил городу 70 млн рублей на проектирование нового корпуса горбольницы №5.



«Мы приступаем к реализации крупного и очень нужного, важного для каждого жителя города Набережные Челны проекта», — сказал Наиль Магдеев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июле сообщалось, что в Набережных Челнах собираются необходимые исходные данные для проектирования нового здания. Одновременно с этим техническое задание на проектирование здания согласовывается с профильными министерствами.

Новое здание больницы №5 расположится между строящейся школой и ипподромом на проспекте Чулман. Для строительство корпуса выделен земельный участок площадью 6 га.

Маргарита Головатенко