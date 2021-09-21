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Минниханов выделил 70 млн рублей на проектирование нового корпуса горбольницы №5 в Челнах

10:32, 21.09.2021
Минниханов выделил 70 млн рублей на проектирование нового корпуса горбольницы №5 в Челнах
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал просьбу мэра Челнов Наиля Магдеева и выделил городу 70 млн рублей на проектирование нового корпуса горбольницы №5.

«Мы приступаем к реализации крупного и очень нужного, важного для каждого жителя города Набережные Челны проекта», — сказал Наиль Магдеев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июле сообщалось, что в Набережных Челнах собираются необходимые исходные данные для проектирования нового здания. Одновременно с этим техническое задание на проектирование здания согласовывается с профильными министерствами.

Новое здание больницы №5 расположится между строящейся школой и ипподромом на проспекте Чулман. Для строительство корпуса выделен земельный участок площадью 6 га.

Маргарита Головатенко
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