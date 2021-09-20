В Татарстане утвердили порядок предоставления субсидий НКО, реализующим проекты в антинаркотической сфере

Фото: Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в антинаркотической сфере. Средства выделяются на конкурсной основе из бюджета республики, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации РТ.

Конкурсная комиссия оценивает значимость и актуальность проекта в антинаркотической сфере, его экономическую и социальную эффективность, профессиональные компетенции конкурсанта, в том числе наличие материально-технической базы и помещений для реализации проекта.

Кроме того, постановлением утвержден состав конкурсной комиссии. Ее возглавляет министр здравоохранения РТ Марат Садыков. Всего в состав комиссии, включая заместителей председателя и секретаря, вошли 15 человек.

Напомним, в России либерализацию и легализацию наркотиков приравняли к угрозе национальной безопасности. Ее также представляют появление новых видов наркотиков, увеличение объема их производства, легализация доходов от их незаконного оборота и другие факторы, в частности новые способы оплаты таких веществ.

Татьяна Демина