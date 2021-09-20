На прошедших выборах в Госдуму РФ явка избирателей по Казани составила 63%

Фото: Максим Платонов (архив)

На прошедших выборах в Госдуму РФ явка избирателей по Казани составила 63% (590 тыс. человек), причем в первый день проголосовали 24% жителей города. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

По предварительным данным «Единая Россия» получила 72,7% голосов избирателей, КПРФ — 13.25%, Справедливая Россия — Патриоты — за правду» — 4.43%, ЛДПР — 3,68%, остальные партии набрали 1% и менее.

В Приволжском одномандатным округе победу одержал гендиректор ООО «СМУ-88» Илья Вольфсон, получивший более 60% голосов избирателей, в Центральном округе — гендиректор УК «Уютный дом» Марат Нуриев.

— Это те люди, которые, что называется, работали «на земле», которых знают лично. ЖКХ, строительная отрасль для нас — это важнейшие сферы, и мы уверены, что они достойно представят Казань, Татарстан на федерльном уровне», — заявил градоначальник.

Одновременно с выборами в Госдуму состоялись допвыбры в Госсовет РТ и Казгордуму. Депутатом Госсовета РТ стал гендиректор ООО «Группа компаний «ЖИК города Казани» Эмиль Хуснутдинов, набравший более 55% голосов, депутатами Казгордумы — гендиректор МУМ «Метроэлектротранс» Айдар Габдулхаков (более 70%), директор Комитета по туризму Казани Дарья Санникова (более 52%).

Элеонора Рылова