Член Общественной палаты назвал основные источники фейков на выборах

Едва ли не главными источниками фейков на выборах в Госдуму РФ становятся две крупные организации, сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Координационного совета при ОП РФ Александр Малькевич на брифинге в Едином информационном центре РТ.

Он рассказал, что это признанный иностранным агентом «Голос» и КПРФ. Он добавил, что их представители рассказывают о серьезных нарушениях, которые не подтверждаются.

Фото: Максим Платонов

На выборах в Государственную Думу на сегодня сформирована дополнительная группа быстрого реагирования на сообщения об инцидентах, сообщил глава Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев.

По его словам, от граждан поступают отдельные звонки, по всем обращениям проводят оперативную тщательную проверку. Решения принимаются на месте и незамедлительно.