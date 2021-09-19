На выборах-2021 в Татарстане сформировали дополнительную группу реагирования на сообщения об инцидентах

На выборах в Государственную Думу на сегодня сформирована дополнительная группа быстрого реагирования на сообщения об инцидентах, сообщил глава Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев на брифинге в Едином информационном центре РТ.

По его словам, от граждан поступают отдельные звонки, по всем обращениям проводят оперативную тщательную проверку. Решения принимаются на месте и незамедлительно.

«На настоящий момент жалоб в ЦИК на нарушение законодательства не поступало. Было сообщение об отсутствии нумерации книги со списком избирателей. Доводы частично подтвердились, замечания оперативно устранены», — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» ведет текстовую трансляцию Единого дня голосования.

Маргарита Головатенко