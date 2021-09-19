Малькевич высказался по поводу проведения концертов в день выборов

Руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Координационного совета при ОП РФ Александр Малькевич высказался по поводу проведения концертов в день выборов.

— С юмористической точки зрения скажу: в оппозиционных СМИ читаем, что в РТ избирателей завлекают на участки концертами, частушками и ярмарками. Но это же традиция! Это же здорово, когда выборы облекают в праздничную атмосферу! Мы говорим о традиционном голосовании и в то же время разрабатываем альтернативные способы голосования. Надеюсь, что в следующие выборы те, кому не нравятся частушки, концерты и эчпочмаки, смогут голосовать дистанционно, попивая раф, латте... — сказал он.

Большой фестиваль около стадиона «Ак Барс Арена» начнется сегодня в 14.00, рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова. С 14.00 на главной сцене начнут выступать артисты лейбла YUMMI, после Гузель Уразова, а затем Фирдус Тямаев. Следующими будут DJ Филатов и DJ Karas В 19.00 на сцену выйдет рэпер МОТ, после него — Салават Фатхетдинов. Группа Uma2rman начнет петь свои песни в 20.10. Хедлайнером вечера будет Олег Газманов — он выступит с хором Казани. В 22.00 запланирован праздничный салют.

Алексей Нечаев