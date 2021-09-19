Мероприятия около стадиона «Ак Барс Арена» начнутся сегодня в 14.00

Большой фестиваль около стадиона «Ак Барс Арена» начнется сегодня в 14.00, рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова.

Она отметила, что будут работать разные площадки. Будут организованы детские площадки, литературный дворик, караоке-станция, а также спортивные площадки, на которых можно будет попробовать бросок в хоккее и керлинге. Кроме того, состоится выступление московского театра «Унисон» и иллюзиониста из Санкт-Петербурга. Запланировано большое количество активностей.

С 14.00 на главной сцене начнут выступать артисты лейбла YUMMI, после Гузель Уразова, а затем Фирдус Тямаев. Следующими будут DJ Филатов и DJ Karas В 19.00 на сцену выйдет рэпер МОТ, после него — Салават Фатхетдинов. Группа Uma2rman начнет петь свои песни в 20.10. Хедлайнером вечера будет Олег Газманов — он выступит с хором Казани. В 22.00 запланирован праздничный салют.

Пройти на мероприятие можно по браслетам, которые дают на избирательном участке.

Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00. После голосования каждый получает браслет «Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!» С ним можно совершать бесплатные поездки на общественном транспорте. Кроме того, браслет является входным билетом во все государственные и муниципальные музеи города и на любое из запланированных мероприятий в рамках программы.

Алексей Нечаев