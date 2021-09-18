В Москве функцией переголосования воспользовались 95 тысяч человек

Фото: Максим Платонов (архив)

В Москве функцией переголосования на онлайн-голосовании воспользовались 95 тысяч человек. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

— На 17:00 мск [новой функцией] воспользовались 95 тыс. [онлайн-избирателей], для нас это взрывной рост, — передает ТАСС его слова.

Еще утром в субботу их число было равно 50 тысячам.

Фото: Максим Платонов (архив)

3 сентября Центризбирком России внес изменение в порядок дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на московской платформе — участники онлайн-голосования могут возвратиться к бюллетеню в рамках механизма «отложенное решение» в течение «24 часов» вместо одного «календарного дня».

Сегодня зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев днем сообщил, что более 70% избирателей проголосовали дистанционно на выборах.

В России, по данным на 15:00, явка 18 сентября составила 25,64%.

Татьяна Леухина