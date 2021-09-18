Иностранные эксперты оценили антиковидные меры на избирательных участках Татарстана

Фото: Элеонора Рылова

Иностранные эксперты, прибывшие в Татарстан для ознакомления с российской избирательной системой, отметили высокую явку на выборах, хорошую организацию процесса с точки зрения антиковидных мер, создание условий для волеизъявления людей с ограниченными возможностями здоровья, наличие видеокамер, фиксирующих процесс. Своим мнением они поделились на встрече в Центральной избирательной комиссии Татарстана с главой республиканского избиркома Андреем Кондратьевым.

— Нам понравилась забота о людях с ограниченными возможностями, маломобильными группами населения. Таким образом, можно сказать, что эти выборы не только политические, но и гуманитарные. Соблюдение всех противоковидных мер показывает, какова забота о здоровье граждан, — отметил Махмуд Альхасан, бывший депутат Народного совета Сирийской Арабской Республики.

Помимо него, в составе делегации еще три человека: Кристиан Франк Ульрих Хенкель и Ульрих Сингер — депутаты Ландтага Баварии, и Самир Хаджар — действующий депутат Народного совета Сирийской Арабской Республики.

Эксперты пробудут в Казани до окончания выборов и посетят различные избирательные участки.

Элеонора Рылова