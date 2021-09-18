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От китайской орбитальной станции отстыковался космический грузовик «Тяньчжоу-2»

21:29, 18.09.2021
От китайской орбитальной станции отстыковался космический грузовик «Тяньчжоу-2»
Фото: pxhere.com

Управление программы пилотируемых космических полетов Китая сообщило, что грузовой космический корабль «Тяньчжоу-2» совершил успешную отстыковку от главного модуля «Тяньхэ» китайской орбитальной станции, завершив свою миссию.

«Техническое состояние «Тяньхэ» и «Тяньчжоу-2» в норме», — говорится в коротком заявлении.

Корабль был запущен 29 мая с космодрома Вэньчан на Хайнане, пишет ТАСС. Он обеспечил транспортировку 6,8 тонны припасов для космонавтов.

Алексей Нечаев
ОбществоТехнологии

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