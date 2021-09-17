Элла Памфилова: трехдневное голосование, скорее всего, приживется

Практика трехдневного голосования может стать постоянной, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

«С учетом того, что... по всем соцопросам, все, кто принимал участие, очень положительно оценили трехдневное голосование, — скорее всего, оно приживется», — приводит ее слова «РИА Новости».

Она добавила, что в связи с этим будет поставлен вопрос о разведении учебного процесса в школах и трехдневного голосования. Проблема в том, что половина избирательных участков располагается в учебных заведениях. К тому же значительная часть членов избирательных комиссий — сотрудники системы образования, на которых в эти дни возлагается большая нагрузка.

Памфилова отметила, что ЦИК в настоящее время выстраивает по этому вопросу диалог с Минпросвещения. В результате был предложен оптимальный вариант, как развести на этих выборах учебный процесс и процесс выборов.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в прошлом году Памфилова предложила ввести единую неделю школьных каникул для удобства проведения голосования на выборах в образовательных учреждениях. С такой идеей она обратилась к президенту России Владимиру Путину.

В сентябре 2020 года в Госдуму вносили законопроект, запрещающий использование помещений школ для проведения голосования. По мнению депутатов, это мешает работе школ в штатном режиме, что негативно сказывается на учебном процессе и снижает качество образования.

На прошлой неделе Памфилова заявила, что на сегодняшний день нет альтернативы размещению избирательных участков в зданиях школ. Член Центризбиркома Андрей Шутов добавил, что в некоторых населенных пунктах России школы являются центрами культуры, куда люди ходят голосовать на выборы как на праздник.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле пока нет позиции по предложению председателя ЦИК Эллы Памфиловой о переносе единого дня голосования на время школьных каникул.

С 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов в Государственную думу. Всего в России будет открыто 96 тысяч избирательных участков.

2 млн россиян находятся за рубежом, поэтому в 144 странах будут открыты 384 избирательных участка. Всего обслуживать голосование будут 880 тысяч членов УИК и ТИК.



Маргарита Головатенко