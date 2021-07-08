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В Кремле пока нет позиции по переносу единого дня голосования на время школьных каникул

16:18, 08.07.2021
В Кремле пока нет позиции по переносу единого дня голосования на время школьных каникул
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Кремле пока нет позиции по предложению председателя ЦИК Эллы Памфиловой о переносе единого дня голосования на время школьных каникул. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Сейчас нет какой-то сформулированной позиции на этот счет, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году Памфилова предложила объявить единую неделю школьных каникул для удобства проведения голосования на выборах в образовательных учреждениях. С такой инициативой она обратилась к президенту России Владимиру Путину.

Недавно она отметила, что на сегодняшний день пока нет альтернативы размещению избирательных участков в зданиях школ. Найти им замену практически невозможно, и это будет дорого стоить.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьОбразование
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