В Госдуме предложили запретить избирательные участки в школах

Сегодня члены партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, запрещающий использование помещений школ для проведения голосования. Документ опубликован на сайте нижней палаты российского парламента.

По мнению депутатов, размещение избирательных участков в школах мешает их работе в штатном режиме, что негативно сказывается на учебном процессе и снижает качество образования.

Проведение голосования в школах во время каникул в «Справедливой России» не рассматривают, так как нет их единых дат начала и окончания.

Также законопроект предусматривает запрет на включение в составы участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса учителей и сотрудников школ, чтобы освободить их «от административного давления».

Напомним, что на первой сессии Госдумы лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал убрать избирательные участки из школ. По его мнению, «нам нужно развести политику и образование раз и навсегда».

