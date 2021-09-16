В Татарстане за сутки зарегистрирован 51 новый случай заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 51 случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 26 264 случая COVID-19.
По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 28 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 22 835 человек.
Умерли за весь период 712 заболевших, в том числе трое за минувшие сутки.
Вчера в Татарстане зарегистрировали 47 новых случаев COVID-19.
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