Казанские «краснобусы» появились в игре-симуляторе градостроения
Казанские красные автобусы стали доступны в компьютерной игре «Cities: Skylines — реалистичном симуляторе градостроения, сообщили в telegram-канале «Казан урбанчы».
Дополнение с реалистичным NefAZ-5299-40-57 внес автор модов DANZ | D3S DESIGN по просьбе авторов канала.
Уточняется, что для полноценного использования дополнения с «краснобусом» понадобятся дополнительные моды.
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