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Казанские «краснобусы» появились в игре-симуляторе градостроения

08:39, 17.09.2021
Казанские «краснобусы» появились в игре-симуляторе градостроения
Фото: steamcommunity.com

Казанские красные автобусы стали доступны в компьютерной игре «Cities: Skylines — реалистичном симуляторе градостроения, сообщили в telegram-канале «Казан урбанчы».

Дополнение с реалистичным NefAZ-5299-40-57 внес автор модов DANZ | D3S DESIGN по просьбе авторов канала.

Уточняется, что для полноценного использования дополнения с «краснобусом» понадобятся дополнительные моды.

Маргарита Головатенко
ТехнологииITОбществоБизнесТранспортАвто Татарстан

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