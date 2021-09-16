В Татарстане завели дело на пристава, которая закрыла исполнительные производства, желая снизить рабочую нагрузку

Фото: пресс-служба УФССП РФ по РТ

Следственные органы Следкома РФ по Татарстану возбудили в отношении 31-летней судебного пристава-исполнителя Елабужского районного отдела уголовное дело по ст. 285 и ч. 1 ст. 292 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Служебный подлог». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По версии следствия, в декабре прошлого года женщина, захотев снизить служебную нагрузку и избежать дисциплинарной ответственности за волокиту по исполнительным производствам, закрыла в отношении некоторых местных жителей исполнительные производства. Они должны были отбыть административное наказание в виде обязательных работ.



Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Татьяна Леухина