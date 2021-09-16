Предпринимателям Татарстана доступна кредитная бизнес-карта Сбербанка

До 30 сентября 2021 года оформить кредитную карту можно на особых условиях с продленным льготным периодом: он увеличен с 50 до 100 дней. Кредитный лимит по бизнес-карте составляет до 1 млн рублей без предоставления залога. Оплата без комиссии за платежные поручения и увеличенный беспроцентный период — это далеко неполный список возможностей для пользователей кредитной бизнес-картой Сбербанка, которые уже оценили порядка 1 400 предпринимателей в Республике Татарстан.



Основные преимущества кредитной бизнес-карты:

льготный период кредитования: пользование беспроцентным периодом, в течение которого можно управлять кредитными деньгами бесплатно без начисления процентов на израсходованную сумму;

экономия на комиссиях за платежные поручения: можно оплачивать закупки для бизнеса без выдачи наличных под отчет и оформления платежек;

управление картами онлайн: можно установить лимиты по каждой бизнес-карте, просматривать отчеты, заказывать новые карты — это удобно в интернет-банке СберБизнес;

получение бонусов за покупки: можно подключиться к программе «Бизнес-кешбэк» и возвращать часть стоимости покупок.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:



«Наша кредитная бизнес-карта — универсальный помощник для малого бизнеса, сейчас самое удачное время для того, чтобы обзавестись ею и воспользоваться всеми преимуществами».



Кроме того, у партнеров по всей России действует увеличенный беспроцентный период кредитования до 250 дней. Совершая покупки у партнеров, вы можете получить плюс 50 дней к льготному периоду* по своей карте. Узнать подробнее о бизнес-картах Сбербанка можно на сайте .



*Для клиентов, выпустивших бизнес-карты с 05.04.2021 по 30.09.2021.

ПАО Сбербанк

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк.

