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ЦБ расширит запрет на использование криптовалюты

04:31, 16.09.2021
ЦБ расширит запрет на использование криптовалюты
Фото: wikipedia.org / NVO

Банк России увидел высокие риски в развитии крипотовалютного рынка и уже ведет работу с банками по ограничению переводов платежей на криптовалютные биржи. В связи с этим готовятся соответствующие законодательные изменения, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

По его словам, банковская система должна тормозить платежи в пользу обменных пунктов и криптобирж — это позволит оградить людей от эмоциональных покупок «такого рода продуктов», сообщает «Интерфакс».

«Что мы можем здесь сделать? Мы можем объяснять, что это высокорискованная история, что она никак не защищается с точки зрения регулятора, что само хранение подвержено куче рисков», — сказал Швецов.

Фото: cbr.ru

На прошлой неделе ЦБ РФ опубликовал рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям физических лиц. Среди рекомендаций было и применение к переводам на криптовалютные интернет-обменники противолегализационных мер.

Маргарита Головатенко
Татарстан

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