В РТ начала работать экосистема сельского хозяйства Agraroom

В Татарстане запущена экосистема сельского хозяйства Agraroom — «Аграрум». Это электронная торговля, привлечение инвестиций и маркетплейс услуг на одной площадке. Цифровая платформа позволяет фермерам делать выгодные продажи и заключать сделки в один клик. Все без участия посредников.

Сервис удобен и для покупателей. В этой системе нет перекупщиков. «Аграрум» позволяет продавать натуральные продукты по цене производителя. Авторы платформы проверяют всех поставщиков и гарантируют качество продукта, доставку и защиту прав потребителей.

Стать продавцом на маркетплейсе «Аграрум» можно путем регистрации на сайте. Покупатель может зайти на сайт и выбрать соответствующий продукт в разделе «Маркетплейс товаров». Продать через «Аграрум» можно и килограмм яблок, и тонну свеклы, найти как мелких покупателей, так и крупных поставщиков.

Для инвесторов есть возможность найти проверенных участников рынка и вложить средства в реальный сектор экономики. Программа запущена в тестовом режиме и уже дает результаты. С момента запуска на «Аграрум» зарегистрировались почти три десятка производителей. Автор платформы — предприниматель из Татарстана Динар Шакирзянов. О потребностях фермеров знает не понаслышке, так как много лет ведет сельскохозяйственный бизнес. Динар Шакирзянов планирует презентовать онлайн-платформу для предпринимателей в дни Международного форума Kazan Digital Week 2021 с 21 по 24 сентября.

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