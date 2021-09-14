Хинштейн допустил, что татарстанскую пирамиду Finiko могли «прикрывать»

Депутат Госдумы России Александр Хинштейн выразил мнение, что у финансовой пирамиды Finiko могло быть «прикрытие», в том числе и со стороны силовых структур. Свое мнение он выразил в telegram-канале.

Он напомнил, что дело татарстанской финансовой пирамиды будет вести центральный аппарат Следственного департамента МВД. Учитывая социальное звучание дела, ход расследования берет Генпрокуратура на постоянный контроль.

«Конечно же, расследовать подобные межрегиональные преступления можно только силами Москвы. Тем более что потерпевшие выражали сомнения в объективности следствия на той территории, где преступники долгое время чувствовали себя столь вольготно. Согласен с людьми: без соответствующего «прикрытия», в т.ч. в силовых структурах, «пирамида» не могла существовать», — говорится в его сообщении.

В минувшую пятницу в МВД России сообщили, что ущерб вкладчикам Finiko превысил миллиард рублей. Зарегистрировано уже 3,3 тысячи заявлений от потерпевших, среди которых, помимо граждан Российской Федерации, жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран.



Татьяна Леухина