ВТБ присоединился к механизму «зонтичного» поручительства по кредитам МСП

ВТБ одним из первых на рынке внедрил механизм «зонтичного» поручительства Корпорации МСП для клиентов среднего и малого бизнеса. Он предусматривает упрощенный порядок выдачи бизнес-кредитов. Соглашение об этом банк заключил с Корпорацией МСП.

Механизм «зонтичного» поручительства упростит и ускорит процесс получения кредитных средств для предпринимателей — субъектов МСП. Для его оформления в ВТБ заемщику не нужно будет дублировать документы и в банк, и в корпорацию. Гарантийная поддержка Корпорации МСП встроена в кредитный процесс банка. Благодаря этому клиент получает поручительство по кредиту в «одном окне» одновременно с решением о возможности финансирования.

«ВТБ — один из ключевых участников программ государственной поддержки среднего и малого предпринимательства. Это направление приоритетно для нас, поэтому мы всегда готовы внедрять новые инструменты, чтобы развивать его. Спрос на кредиты со стороны предпринимателей — субъектов МСП в этом году растет, что связано с постепенным восстановлением бизнеса от последствий пандемии, расширением спектра банковских продуктов и их цифровизацией. Кредитный портфель субъектов МСП в ВТБ превысил 780 млрд рублей, его прирост с начала года составил около 5%. Считаем, что «зонтичное» поручительство предоставит предпринимателям необходимое обеспечение по кредитам и станет эффективным инструментом, который повысит доступность кредитов для бизнеса», — отметил Денис Бортников, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

«Зонтичный» механизм станет дополнительной мерой государственной поддержки в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Этот механизм даст возможность банкам снизить риски по заемщикам МСП и расширить круг получателей финансовой поддержки. Теперь финансирование станет доступнее в том числе предпринимателям, которые только начали свою деятельность. Новый механизм позволяет бизнесу получить средства на привлекательных, доступных условиях. К 2024 году предприниматели смогут дополнительно привлечь при помощи нового продукта свыше 600 млрд рублей», — заявил Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП.

Новый механизм предоставления поручительств для малого и среднего бизнеса разработан Минэкономразвития совместно с Корпорацией МСП.

Под поручительство Корпорации МСП предприниматели могут оформить различные продукты из кредитной линейки ВТБ для среднего и малого бизнеса. Клиентам доступно оборотное и инвестиционное кредитование, а также рефинансирование кредитов других банков. Поручительство Корпорации МСП может быть выдано также при оформлении в банке льготного кредита по действующим программам господдержки.

Банк ВТБ (ПАО)

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