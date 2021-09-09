В Татарстане раскрыли преступление 20-летней давности: группировщики вывезли мужчину на фабрику и расстреляли

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В Татарстане следователи и криминалисты следственного управления СК России по РТ, главного управления криминалистики СК России, сотрудники МВД по РТ раскрыли преступление, совершенное в 2001 году.

8 сентября криминалисты с помощью специальной техники — бура и георадара на территории базы швейной фабрики по улице Тихорецкой обнаружили тело пропавшего мужчины. Следствие установило, что мотивом убийства стал передел сфер влияния в криминальных кругах города.

Как рассказали в МВД по Татарстану, в октябре 2001 года в полицию Чебоксар с заявлением об исчезновении сожителя обратилась местная жительница. Она рассказала, что пропавший выехал с двумя товарищами в Казань и не вернулся. Правоохранители установили, что разыскиваемый был криминальным авторитетом, входящим в организованное преступное формирование «Ново-Южновские».



Фото: пресс-служба МВД по РТ

В сентябре 2001 года у него возник конфликт с участниками казанского ОПФ «Перваки». Он обратился за помощью к одному из лидеров другой казанской ОПФ — «Борисовские». В ходе совместного застолья чебоксарец стал плохо высказываться в их адрес и сомневаться в их возможностях. Между ними возник конфликт.

Мужчины избили своего гостя, вывезли на территорию базы, где убили выстрелами в голову и захоронили. Через год они с помощью экскаватора изъяли тело убитого из почвы, а останки сожгли.



Сейчас фигурантам уголовного дела предъявили обвинение в совершении убийства, совершенного группой лиц по предварительному сговору («ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Свою причастность к совершению преступления обвиняемые не признали.

Суд по ходатайству следователя избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности обвиняемых, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ.

