Apple отчиталась об устранении сбоев в работе App Store

Фото: Максим Платонов (архив)

Компания Apple отчиталась об устранении сбоя в работе магазина приложений App Store. Информация опубликована на странице «Состояние системы».

«App Store — устраненный сбой. Сегодня, 11.00—17.10. Были затронуты некоторые пользователи. Возможно, у пользователей возникла проблема при работе с данным сервисом», — говорится в сообщении разработчиков.

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Сегодня россияне пожаловались на сбой в работе Apple Store. Пользователи сообщили, что не могут скачать или обновить приложения из магазина. Причем российские абоненты «Ростелекома», «Мегафона» и МТС могли скачать приложения только через VPN. Тогда Apple сообщала, что с ее стороны нет неполадок.



Татьяна Леухина