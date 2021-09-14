В Татарстане прогнозируются дожди, местами грозы и до +25 градусов
Во вторник, 14 сентября, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем и вечером кратковременный дождь, местами гроза.
Ветер западный, юго-западный умеренный, днем и вечером сильный местами порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит +20...+25 градусов. В Казани ожидается от +21 до +23 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют +22... +25 градусов.Общество Татарстан
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