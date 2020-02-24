Верховный суд РТ обязал исполком Казани вернуть лифты в надземные переходы

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Коллегия Верховного суда обязала исполком вернуть лифты в надземные переходы на улицах Карбышева и Комарова.

Надземные переходы были оборудованы лифтами для людей с ограниченными возможностями здоровья еще к Универсиаде. Однако за долгое время лифты так и не введены в эксплуатацию. После нескольких разгромов вандалов власти демонтировали их как ненужные.

Тогда отец ребенка-инвалида Юрий Никишин обратился в суд с требованием вернуть подъемники на остановках. Из-за их отсутствия он не мог отправиться на прогулку с сыном. Судебная тяжба длилась несколько лет. В итоге Верховный суд РТ обязал вернуть механизм, передает «Татарстан 24».

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Казани реконструируют десять лифтов в надземных пешеходных переходах.

