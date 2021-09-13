В районных администрациях Казани внедрят систему «Муниципальный контроль»

В районных администрациях Казани в скором времени введут систему, позволяющую упростить обработку данных об административных правонарушениях, — «Муниципальный контроль», сообщил глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Марат Закиров.



В администрации Вахитовского и Приволжского районов в этом году направили 2 497 таких протоколов, но их могло быть больше, сказал Закиров. Специалисты были вынуждены многое делать вручную — заполнять по два бумажных экземпляра протокола, отправлять копии по почте, сканировать и вносить информацию в программу 1С. Цифровые технологии позволяют сократить время работы по оформлению протоколов.

В приложении «Муниципальный контроль» сейчас представлены функции: фотофиксация нарушений со смартфона, автоматическое заполнение шаблонов протоколов и извещений в электронном виде, печать документов на переносном bluetooth-принтере, автоматическая передача материалов в административную комиссию и отправка извещений и копий протоколов почтой.

Фото: kzn.ru

Приложение тестировали в Вахитовском и Приволжском районах в течение двух месяцев. За это время появились замечания касательно формирования таблиц и извещений, сообщает мэрия Казани.

Систему предлагают внедрить во всех администрациях Казани. Предложение поддержал мэр города Ильсур Метшин. Он попросил обучить сотрудников и внедрить систему в других администрациях.

Маргарита Головатенко