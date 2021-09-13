АКРА подтвердило рейтинг компании «Лизинг-Трейд» на уровне «ВВ+(RU)» со стабильным прогнозом

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО «Лизинг-Трейд» на уровне «ВВ+(RU)» со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Кредитный рейтинг компании, по мнению АКРА, определяется умеренной оценкой бизнес-профиля, адекватными оценками достаточности капитала и риск-профиля, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности.

АКРА отмечает улучшение диверсификации структуры фондирования. Компания увеличивает на балансе долю облигационных заимствований и не наращивает объемы кредитов, приходящихся на крупнейшие в кредитном портфеле банки. «Эти факторы на фоне роста активов компании приводят к снижению доли крупнейших кредиторов на балансе «Лизинг-Трейд». Во втором квартале 2021 года компания разместила очередной облигационный заем, и по результатам первого полугодия доля облигаций в пассивах компании составила 29%, доля кредитов банков, соответственно, уменьшилась до 53%», — отмечается в релизе.

Удовлетворительная позиция по ликвидности, как поясняет агентство, обусловлена умеренно высоким значением прогнозного коэффициента текущей ликвидности (ПКТЛ) на горизонте 12—24 месяцев — около 1,07 в базовом сценарии АКРА (с учетом планов по росту нового бизнеса и действующих контрактов). В стрессовом сценарии потребность в привлечении экстренной ликвидности невысокая, добавляют эксперты агентства.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 1,5 млрд рублей.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», основной деятельностью компании является деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу).

Согласно сайту компании, она основана в 2005 году, клиентами компании являются предприятия различного масштаба, наиболее существенная доля из них на данный момент приходится на представителей малого и среднего бизнеса. «Лизинг-Трейд» предоставляет в лизинг легковой и коммерческий транспорт, спецтехнику, а также промышленное оборудование. Компания представлена в десяти регионах России с головным офисом в Казани.

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