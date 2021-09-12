Из-за пожара в челнинской пятиэтажке эвакуировались 30 человек

Фото: Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В субботу вечером в поселок ГЭС в Набережных Челнах вызвали пожарных: пламя разгорелось в одной из комнат на третьем этаже пятиэтажной малосемейки на Набережной имени Тукая. Пожарные приехали на место событий и обнаружили: горели вещи и мебель в одной из комнат на площади в 3 кв. м. Еще до их приезда жители подъезда вышли из своих комнат на улицу: самостоятельно эвакуировались таким образом 30 человек, включая 7 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Пожар был оперативно ликвидирован, причины его возникновения устанавливают пожарные дознаватели.

Напомним, на этой же неделе от пожара в частном доме самостоятельно спаслась 85-летняя пенсионерка. Это случилось в Мамадышском районе Татарстана. Старушка выбежала из дома, услышав сигнал автономного пожарного извещателя. метра. Общая площадь пожара составила 51 кв. метр.



Людмила Губаева