Белоруссия планирует закупить российское оружие более чем на $1 миллиард

Белоруссия намерена закупить российское оружие более чем на $1 миллиард. О таких планах сообщил президент страны Александр Лукашенко.

«Мы ведем переговоры и планируем поставки С-400», — рассказал он журналистам. По словам Лукашенко, президент России Владимир Путин уже поручил министру обороны РФ проработать этот вопрос с белорусской стороной.

Лукашенко заявил, что Белоруссия хочет быть подготовленной к возможному нападению Запада. «Поэтому нельзя расслабляться, учитывая опыт 1941 года, когда мы все утихомиривали, всех успокаивали — не отвечайте на провокации и прочее, а потом получили оглушительный удар и практически Беларусь потеряли за пару-тройку месяцев», — цитирует его агентство БЕЛта.

В апреле ФСБ России сообщила о задержании людей, которые готовили военный переворот в Белоруссии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Переворот планировали провести 9 мая.



Татьяна Демина