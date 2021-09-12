В Татарстане заработает «горячая линия» по качеству и безопасности мясных и рыбных продуктов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане заработает «горячая линия» по качеству и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности. На вопросы жителей ответят специалисты отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по РТ

«Горячая линия» начнет работать с 13 сентября. Задать вопросы специалистам татарстанцы смогут по 24 сентября.

Телефоны «горячей линии»: (843) 273-34-85, (843)273-15-74. Звонки принимают с 10.00 до 16.00 часов, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Напомним, в Татарстане мошенники от имени сотрудника Роспотребнадзора начали звонить предпринимателям. В пресс-службе ведомства заявили, что управление не имеет никакого отношения к этому звонку. Информацию для принятия мер направили в МВД по РТ.

Роспотребнадзор попросил сообщать обо всех подобных фактах обращения от имени должностных лиц в правоохранительные органы и для сведения по телефону доверия управления (843)238-53-08 (круглосуточно).



Татьяна Демина