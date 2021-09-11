В Татарстане реализовали 8 программ капитального ремонта

Фото: Максим Платонов

В рамках реализации республиканских программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры и многоквартирных домов работы выполнены на 87% — в РТ реализуется 27 программ. 3,5 тыс. объектов с объемом освоения более 23 млрд рублей входят в них, сообщил на совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Он отметил, что уже завершена реализация 8 программ — это порядка 285 объектов на 1,5 млрд рублей. Кроме того, Айзатуллин добавил, что в сфере образования в общей сложности реализуется три программы — 413 объектов. В них работы выполнены на 99,4%. Обновлены 196 пищеблоков, добавил министр.

Фото: Максим Платонов

В конце августа первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов сообщил, что в Татарстане республиканские программы капитального ремонта объектов социально-культурной сферы, инженерной инфраструктуры и многоквартирных домов был выполнены на 85%.

Алексей Нечаев