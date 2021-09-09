Власти Татарстана призвали срочно забивать уток, гусей и кур, достигших товарного вида

Фото: Илья Репин (архив)

Птицу, достигшую товарного состояния, надо срочно забивать. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин. Причина — сезонный птичий грипп, который властям Татарстана и надзорным органам необходимо локализовать.

«Летом было затишье, слава богу, но перелетные дикие птицы по осени — явная угроза распространения гриппа. В последние годы особенно. Грипп высокопатогенный, особо опасен», — отметил Мотыгуллин.

Чиновник призвал владельцев птиц, особенно КФХ, не заниматься «самолечением», а в случае падежа птиц или необычного поведения (отказ от корма) срочно обращаться в районные ветеринарные службы.

— Пока владелец проводит эксперименты с лекарствами — мы можем упустить золотое время по локализации гриппа, — отметил Мотыгуллин.

Крестьяне и фермеры, особенно крупные хозяйства, обязаны изолировать своих птиц от диких перелетных, в частности диких уток. В 2020 году именно последние стали причиной распространения птичьего гриппа в Татарстане. Ветеринары РТ призывают владельцев этой осенью забивать птицу, «достигшую товарного состояния», иначе в случае заражения и появления очага распространения инфекции всю птицу хозяйства придется сжечь.

Фото: Илья Репин (архив)

— У нас в Татарстане птицы много, около 18 млн промышленных птиц. Самое слабое звено — крестьянско-фермерские хозяйства: защищенности — ноль, и поэтому доступа их птиц к водоемам быть не должно! — заявил Мотыгуллин.

В России ущерб от особо опасных болезней животных в прошлом году превысил 3 млрд рублей. Во всем мире в 2020 году бушевала эпидемия птичьего гриппа. Только во Франции ущерб от птичьего гриппа превысил €2,3 миллиарда.

