В Казани приставы арестовали у мужчины Porsche Macan

Фото: Максим Платонов

В Казани 34-летний мужчина взял в долг 205 тыс. рублей у своего знакомого, но не вернул их. Взыскатель обратился к судебным приставам.

На исполнение в Ново-Савиновский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании задолженности, у мужчины на счетах не было таких средств. Выяснилось, что он является собственником Porsche Macan 2015 года выпуска. Транспортное средство эвакуировали и поместили на специализированную стоянку. Теперь, чтобы вернуть автомобиль неплательщику, придется погасить долг, иначе имущество подлежит реализации в счет его погашения, а оставшиеся денежные средства вернут должнику, сообщили в пресс-службе УФССП РФ по РТ.

Фото: r16.fssp.gov.ru

Автомобиль был найден с помощью программы «Мобильный розыск» — она позволяет узнать, есть ли у владельца автомобиля задолженность.

Весной в Казани судебные приставы арестовали и изъяли автомобиль KIA у водителя, который не заплатил штраф за вождение в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов.

Алексей Нечаев