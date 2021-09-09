Галимова о программе «Наш двор»: «Есть районы, где не совсем плотно работают с запросами населения»

Фото: Максим Платонов (архив)

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала вопрос о том, как в районах продвигается работа по программе «Наш двор» и по проектам благоустройства территорий.



Ранее президент республики Рустам Минниханов поручил главам муниципалитетов проконтролировать реализацию программы и работу по благоустройству территорий.

— Этими вопросами занимается Наталия Львовна [Фишман-Бекмамбетова — помощник президента РТ]. Президент дает очень жесткие поручения по тому, чтобы главы муниципалитетов брали на личный контроль программу «Мой двор» и программу по благоустройству территорий, — отметила Галимова. — К сожалению, есть районы, где не совсем плотно работают с такими запросами населения. Чаще всего это крупные муниципалитеты, где объем реализации программ достаточно высокий. Но тем не менее президент ставит задачу, чтобы главы районов выезжали непосредственно на участки. Когда мы выезжаем в районы, традиционно смотрим один-два двора, смотрим, как реализован проект не просто с точки зрения комфорта, но и с точки зрения качества работ.

В Татарстане составили список из 200 дворов для приоритетного благоустройства по республиканской программе «Наш двор» в следующем году. Их выбрали по процентному соотношению проголосовавших людей к проживающим во дворах.