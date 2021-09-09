Российские водители смогут предъявлять свидетельство о регистрации автомобиля в виде QR-кода

В России свидетельство о регистрации автомобиля теперь можно хранить в приложении «Госуслуги.Авто», инспектору ГИБДД можно предъявлять документ в виде QR-кода в смартфоне. Об этом сообщается в telegram-канале правительства России.

Приложение — совместный проект Минцифры и МВД. Оно уже доступно в маркетплейсах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, до конца текущего года в «Госуслугах.Авто» можно будет обжаловать штрафы за нарушение ПДД. Ожидается, что в дальнейшем в приложении можно будет хранить цифровой полис ОСАГО.

Во вторник вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что правительственная комиссия по безопасности дорожного движения одобрила предложение об отмене в России обязательного техосмотра. Теперь процедуру техосмотра нужно будет проходить только при смене владельца, если автомобилю больше четырех лет.

Татьяна Леухина