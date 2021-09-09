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В модуле «Звезда» на МКС ночью сработала пожарная сигнализация

08:57, 09.09.2021
В модуле «Звезда» на МКС ночью сработала пожарная сигнализация
Фото: vk.com/roskosmos

Минувшей ночью в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) сработала пожарная сигнализация, сообщает «РИА Новости».

Из переговоров экипажа с землей следует, что сообщалось о дыме и запахе сгоревшего пластика. Об этом подмосковному Центру управления полетами около 5.00 мск сообщил космонавт Олег Новицкий.

Приборы показали наличие вредных веществ в районе медицинского шкафа в модуле «Звезда». Экипаж включил систему удаления вредных примесей из атмосферы станции. Космонавты Новицкий и Пер Дубров не обнаружили источника дыма при осмотре запанельного пространства.

На МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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