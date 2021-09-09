Верховный суд РТ утвердил оправдательный приговор по делу следователей МВД

Фото: "Реальное время"/Ирина Плотникова (на снимке - оправданный Фарукшин)

В Татарстане вступил в силу оправдательный приговор старшему следователю отдела полиции Альметьевска Ильсуру Фарукшину. Верховный суд Татарстана в апелляции отклонил требование прокуратуры об отмене этого решение и возвращении дела в суд, передает журналист «Реального времени».



Дело Фарукшина и бывшего начальника следствия альметьевского отдела Илью Жевлакова СК и прокуратура в июле 2020-го направляли в суд по пяти составам преступлений, включая превышение полномочий, фальсификацию доказательств и привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.

В прениях Альметьевского горсуда гособвинители отказались от всех обвинений в адрес Жевлакова и четырех эпизодов по Фарукшину, в итоге в этой части их уголовное преследование было прекращено.

В то же время представители прокуратуры просили признать следователя виновным в превышении полномочий в отношении фигуранта уголовного дела Ивана Романова (урожденным Улитиным). Альметьевский суд посчитал и данное обвинение недоказанным.

О чем говорил на суде оправданный полицейский, и что связывает потерпевшего с беглым казанским адвокатом — в материале «Реального времени».