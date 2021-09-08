В Казани исполнили мечту ребенка управлять танком — видео

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В столице РТ исполнили мечту маленького Егора — ему показали настоящий танк, а в классе подготовки офицеров Казанского танкового училища он вместе своим братом смог попробовать управлять им на специальном тренажере. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Перед этим мальчику провели курс молодого бойца. Затем в программе было знакомство с историческими и современными боевыми машинами.

Кроме того Егора и его брата прокатили на настоящем танке. «Очень было им интересно. Улыбка до ушей», — рассказал преподаватель Казанского высшего танкового училища Андрей Тенянко. Мальчики сказали, что их мечта сбылась. На память они получили игрушечные модели танков.

Татьяна Демина