ФАС России возбудила дело в отношении группы компаний «Кроношпан» — крупнейшего производителя ОСБ-плит

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении ООО «Кроношпан Башкортостан», «Кроношпана», «Кроношпан ОСБ» и «Кроношпан ГМХ» — крупнейших производителей ориентированно-стружечных плит. Установлено, что группа компаний занимает доминирующее положение на этом рынке.

Антимонопольщики проанализировали состояние конкуренции после поступления в ведомство большого количества заявлений о росте стоимости ориентированно-стружечных плит. В текущем году они подорожали более чем на 300%.

ФАС установила, что себестоимость производства ОСБ-плит значительно не увеличилась, в отличие от цены на них. Это свидетельствует о наличии необоснованно высокой наценки на производимую группой компаний «Кроношпан» продукцию, сообщается на сайте ведомства. Если будет установлена вина, компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

Фото: Максим Платонов (архив)

В ФАС напомнили, что проводят проверки крупных строительных компаний и производителей стройматериалов из-за подорожания их продукции в 2021 году. В результате появилась тенденция к снижению цен на отдельных рынках. Проверки антимонопольного ведомства и всех его территориальных управлений продолжаются.

Татьяна Демина