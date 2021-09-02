Власти Казани переименовали ряд школ и детских садов

Власти Казани внесли изменения в сети учреждений образования на 2021/2022 учебный год. Соответствующий документ опубликован в сборнике документов мэрии Казани.

Так, в Вахитовском районе «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №80 с углубленным изучением отдельных предметов» переименована в «Среднюю общеобразовательную татарско-русскую школу №80 с углубленным изучением отдельных предметов имени Каюма Насыри».

В Советском районе «Детский сад №168 комбинированного вида» переименован в «Билингвальный детский сад №168 комбинированного вида» и теперь располагается по двум адресам: проспект Альберта Камалеева, 24 и проспект Альберта Камалеева, 18. «Детский сад №166 с татарским языком воспитания и обучения комбинированного вида» стал «Билингвальным детским садом №166 комбинированного вида», располагающимся по двум

адресам: Парковая, 29а и Мира, 22а.

Также в Советском районе переименовали «Среднюю общеобразовательную школу №174» в «Гимназию №174».



Ольга Плешкова