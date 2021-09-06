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В домах Приволжского района Казани на день отключат воду

10:22, 06.09.2021
В домах Приволжского района Казани на день отключат воду
Фото: kzn.ru

В некоторых домах Приволжского района Казани во вторник, 7 сентября, отключат водоснабжение, сообщает мэрия города.

Воду отключат с 9.00 7 сентября до 5.00 8 сентября на улице Павлюхина, 112, 112а (гостиница), 114, 114 к.1, 114 к.2, 116, 118, 120, 122. Отключение воды связано с работами по врезке водопровода.

МУП «Водоканал» просит жителей запастись водой заранее. Автоцистерны разместят согласно поступающим заявкам.

Фото: realnoevremya.ru

В некоторых домах Советского района Казани в ночь со 2 на 3 сентября временно отключали водоснабжение. Неудобства были связаны с работами по замене запорной арматуры на водозаборе.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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