В домах Приволжского района Казани на день отключат воду
В некоторых домах Приволжского района Казани во вторник, 7 сентября, отключат водоснабжение, сообщает мэрия города.
Воду отключат с 9.00 7 сентября до 5.00 8 сентября на улице Павлюхина, 112, 112а (гостиница), 114, 114 к.1, 114 к.2, 116, 118, 120, 122. Отключение воды связано с работами по врезке водопровода.
МУП «Водоканал» просит жителей запастись водой заранее. Автоцистерны разместят согласно поступающим заявкам.
В некоторых домах Советского района Казани в ночь со 2 на 3 сентября временно отключали водоснабжение. Неудобства были связаны с работами по замене запорной арматуры на водозаборе.
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