Итоговую опрессовку в Челнах решили провести поэтапно
В Челнах завершающий этап опрессовки будут проводить поэтапно, сообщают «Челнинские известия».
С 6 по 8 сентября работы не будут проводить:
- в комплексах: 1, 2, 3, 28, 29, 30;
- в жилых домах: 54/14, 54/24а, 53/26, 53/21г, 53/27, 53/28, 53/44, 53/30, 53/42.
Горячую воду на этих объектах отключат позднее. О конкретных датах сообщат дополнительно.
Ранее пресс-секретарь мэра Челнов Римма Мухаметзянова сообщала, что с 6 по 8 сентября в Набережных Челнах в связи с итоговой опрессовкой теплосетей горячей воды не будет во всем городе.
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