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Итоговую опрессовку в Челнах решили провести поэтапно

09:27, 05.09.2021
Итоговую опрессовку в Челнах решили провести поэтапно
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Челнах завершающий этап опрессовки будут проводить поэтапно, сообщают «Челнинские известия».

С 6 по 8 сентября работы не будут проводить:

  • в комплексах: 1, 2, 3, 28, 29, 30;
  • в жилых домах: 54/14, 54/24а, 53/26, 53/21г, 53/27, 53/28, 53/44, 53/30, 53/42.

Горячую воду на этих объектах отключат позднее. О конкретных датах сообщат дополнительно.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Ранее пресс-секретарь мэра Челнов Римма Мухаметзянова сообщала, что с 6 по 8 сентября в Набережных Челнах в связи с итоговой опрессовкой теплосетей горячей воды не будет во всем городе.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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