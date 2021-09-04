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Защитник «Рубина» Самошников попал в стартовый состав сборной России на матч с Кипром

17:59, 04.09.2021
Защитник «Рубина» Самошников попал в стартовый состав сборной России на матч с Кипром
Фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Рубина» Илья Самошников попал в состав сборной России на матч с Кипром. Состав игроков опубликован в telegram-канале сборной.

Еще один игрок «Рубина» — Юрий Дюпин — оставлен в качестве запасного.

Встреча состоится в субботу на стадионе «ГСП Арена» в Никосии и начнется в 19:00 по московскому времени. Капитан российской команды — Дмитрий Баринов.

Напомним, Фернандес и Ионов пропустят игру сборной России против Кипра.

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