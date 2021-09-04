Защитник «Рубина» Самошников попал в стартовый состав сборной России на матч с Кипром
Защитник «Рубина» Илья Самошников попал в состав сборной России на матч с Кипром. Состав игроков опубликован в telegram-канале сборной.
Еще один игрок «Рубина» — Юрий Дюпин — оставлен в качестве запасного.
Встреча состоится в субботу на стадионе «ГСП Арена» в Никосии и начнется в 19:00 по московскому времени. Капитан российской команды — Дмитрий Баринов.
Напомним, Фернандес и Ионов пропустят игру сборной России против Кипра.СпортФутбол Татарстан
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