Фернандес и Ионов пропустят игру сборной России против Кипра

Национальная сборная России утром в пятницу отправилась на Кипр, где 4 сентября проведет очередной матч отборочного цикла ЧМ-2022, без Алексея Ионова и Марио Фернандеса, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу национальной команды.



Тренерский и медицинские штабы решили дать игрокам возможность для полноценного восстановления. Ионов и Фернандес испытывают небольшой дискомфорт после игры с Хорватией.

Оба игрока продолжат тренировки в Новогорске и смогут участвовать в подготовке к матчу с Мальтой, который состоится 7 сентября. В составе вылетающих на игру 24 футболиста.

Маргарита Головатенко