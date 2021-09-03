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Фернандес и Ионов пропустят игру сборной России против Кипра

10:04, 03.09.2021

Национальная сборная России утром в пятницу отправилась на Кипр, где 4 сентября проведет очередной матч отборочного цикла ЧМ-2022, без Алексея Ионова и Марио Фернандеса, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу национальной команды.

Тренерский и медицинские штабы решили дать игрокам возможность для полноценного восстановления. Ионов и Фернандес испытывают небольшой дискомфорт после игры с Хорватией.

Оба игрока продолжат тренировки в Новогорске и смогут участвовать в подготовке к матчу с Мальтой, который состоится 7 сентября. В составе вылетающих на игру 24 футболиста.

Маргарита Головатенко
СпортФутбол

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