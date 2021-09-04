В Башкирии возобновили движение по перекрытой из-за природного пожара трассе

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Башкортостане возобновили движение на участке с 106-го км по 128-й км дороги Магнитогорск — Ира. Накануне трассу перекрыли в связи с природным пожаром, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.



Жители села Галеево Баймакского района, эвакуированные ранее в связи с происшествием, утром вернулись в свои дома. Поврежденных домов нет, как и пострадавших жителей.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Сухая трава загорелась в Баймакском районе республики 2 сентября.

Маргарита Головатенко