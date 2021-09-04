Первый этап реконструкции казанских очистных сооружений выполнен на 30%

Фото: Максим Платонов

Пока только на 30% выполнены работы в рамках первого этапа реконструкции Казанских очистных сооружений. Об этом сообщил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на традиционном субботнем совещании с президентом в Доме правительства Татарстана.

Напомним, объект включен в федеральный проект «Оздоровление Волги». Работы продлятся до 2024 года, пройдут в три этапа и обойдутся бюджету в 7,1 млрд рублей. По итогам апрельского тендера на 803,7 млн рублей контракт заключен с единственным участником торгов — московским ООО «ВТС». Целью работ было трехкратное снижение выпуска загрязненных стоков в Волгу.



По остальным экологическим проектам работа тоже движется. Почти на 99% готовы биологические очистные сооружения в селе Кощаково, на 96% завершены работы по рекультивации несанкционированной свалки в селе Прости (Нижнекамский район). А на строительстве станции водоподготовки в Васильево (проект «Чистая вода») все готово уже на 65%.

Людмила Губаева