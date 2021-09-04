В Челнах дорожники объяснили, почему мыли бордюры в дождь

Фото: кадр видео

Жители Набережных Челнов засняли, как поливомоечная машина мыла бордюры в одном из новых микрорайонов города во время дождя. Видео поделились в социальных сетях, внимание на это обратило издание «Челнинские известия».



По этому поводу одна часть пользователей шутила, а другая отнеслась серьезно и считала, что дорожники отмывают грязь.

Директор МУП ПАД Марат Анисимов пояснил изданию, что из-за выезда грузовых машин с близлежащих строек на дорожном участке находился наносной грунт и глина. Из-за этого могли засориться ливневые канализации, а дождь бы не смыл загрязнение. В связи с этим дорожники решили помыть дорогу под напором.

Маргарита Головатенко