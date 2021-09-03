Юрист рассказал о штрафах за хранение консервации в подвале дома

Законсервированные на зиму продукты можно хранить в официально оформленных индивидуальных кладовых. Если собственники используют под эти цели места общего пользования многоквартирного дома, им грозит штраф в размере 2—3 тысяч рублей, рассказал управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.



Он напомнил, что в этом году с 1 января в силу вступило постановление правительства о мерах противопожарной безопасности. Поправки предусматривают запрет на хранение вещей на путях эвакуации и эвакуационных выходах. Это касается в том числе подвальных помещений.

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Пожарный надзор обычно выписывает штраф тому, в чьем ведении находится место общего посещения. Это управляющая компания или ТСЖ. Для них штраф составляет 6—15 тысяч рублей, поэтому им выгоднее найти виновного жителя и переложить ответственность на него, сообщает «РИА Новости».

Маргарита Головатенко