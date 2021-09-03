Путин предложил вернуться к вопросу об отсрочке проверок бизнеса через год

Президент России Владимир Путин согласился отложить на год решение вопроса, отсрочить ли на пять лет проверки бизнеса.



Президенту предложили отсрочить проверки бизнеса еще на пять лет. По его словам, пять лет — большой срок, и государству нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы и как пользуются мерами поддержки.

«Это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший. Поэтому действительно давайте через год вернемся к этому предложению», — приводит слова президента «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Маргарита Головатенко