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СМИ узнали о планах Apple запустить производство своего электромобиля в 2024 году

04:32, 03.09.2021
СМИ узнали о планах Apple запустить производство своего электромобиля в 2024 году
Фото: pxhere.com

Apple планирует начать производство автомобиля собственной разработки в 2024 году. Об этом пишет портал Apple Insider.

По его данным, сейчас руководство компании проводит встречи с азиатскими автопроизводителями. В частности, американская корпорация беспокоится о том, как удастся гарантированно наладить серийный выпуск электромобилей Apple Car в условиях международной нехватки полупроводников, которые являются основой для создания сложной электроники.

Ранее американские СМИ выяснили, что Apple близка к договоренностям с Hyundai и Kia о начале выпуска электрокаров. Но в февралее Bloomberg сообщил, что посвященные этой теме консультации между компаниями приостановили.

«Реальное время» рассказывало о самых популярных моделях электромобилей.

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